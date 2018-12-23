Siyaset Sahnesi Isınıyor

Merhaba kıymetli okurlar,

MHP mevcut Belediye Başkanı Kadir Kara ile devam kararı alırken, aynı zamanda Kadir bey Cumhur ittikanın da adayı olarak gösteriliyor. Karşı cephede ise, yani CHP-İP millet ittifakı blokunun adayı da eski Belediye Başkanı Davut Çuhadar oldu. Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kadir Karayel’e beraber üç isim netleşmiş oldu. Diğer partiler aday çıkarır mı bilemiyoruz. Çıkaran olursada aday sayısı artmış olacak.

Kadir Kara bey iki dönemdir Osmaniye’nin Belediye Başkanlığını yapmaktadır. Her seçimi de on bin oy gibi bir farkla kazandı. Kadir bey görev yaptığı süre içersinde Osmaniye’ye gerçekten bir şeyler kazandırdı. Belediye binası, alt geçit.Alt geçitle beraber üst kısmına yapılan çevre düzenlemesi, şehitler anıtı, masal park, kitap fuarı, Kuzey çevre yolu. Yani bunlar benim aklıma gelenler. Unuttuklarım varsa özür diliyorum. Kadir beyin bu kadar yaptığı hizmetlere karşı en büyük eleştiriyi masal park ve alt geçitten aldı. Masal Park bana göre düzgün bir iş verenin eline geçerse iş yapar. Alt geçitte ise, Bahçeli Bulvarı ve Kadirli Yolu bölümünü de kapsamadığı için sıkıntılar yaşandı. Bana göre yeni dönemde mutlak surette başkan kim olursa olsun, bir tadilat yoluyla bu iki kavşakta alt geçit kapsamına alınmalıdır.

Şimdi gelelim siyasi havaya. Osmaniye’de MHP ve Ak Parti’nin oyları yüz bine yaklaşmaktadır. CHP ve İyi Parti’nin oyları ise, otuz bin civarındadır.

Millet ittifakının adayı Davut Çuhadar, eski başkan olması dolayısıyla herkes tarafından iyi tanınmaktadır. Cumhur ittifakının hedefi oylarına sahip çıkmak, millet ittifakının amacı ise, Kadir beyin yıpranmışlığından yararlanarak seçimi alabilmek.

Yani yüz bin ile otuz bin arasında yetmiş bin fark var. Bu açık kapatılabilir mi? Aklı selim düşünürsek olanaksız. Hele hele yarın Osmaniye’ye MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geldiği takdirde ben fire verilmez diye düşünüyorum. Ayrıca MHP’liler de, Ak Parti’lilerde sandığa gittiği takdirde ihanet etmezler. Tersini düşünelim diyelim ki, ihanetler yaşandı ve Cumhur ittifakının adayı Kadir bey kaybetti. O zaman burada ne MHP’nin il ve merkez ilçe başkanı da dahil yerinde kalır, ne de Ak Parti’nin milletvekilleri, il ve ilçe başkanı yerinde kalır. Çok ağır hesap sorulur. Zaten her iki partinin de A takımı konun yeterince farkındalar.

Seçim çok kolay geçmeyecek bu kesin. Ama, tabloya baktığımız çok farklı bir sonuç beklemek olanksız bir durum olarak görünüyor.

Öte yandan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kadir Karayel’de, aslan gibi bir deli kanlı ve çalışmasını da nokta nokta sürdürüyor. Çok güzel projeleri olan Kadir Karayel’de bana göre beklenin üzerinde oy alacaktır.

Millet ittifakı on bin oyu etkileyecek Alim Koca gibi, halkın sevgisini kazanmış bir insanı değerlendirse, farklı sonuçlar düşünüle bilirdi. Çünkü Osmaniye’nin Alim Koca’ya bir Belediye Başkanlığı borcu var. Bunu da bir gün mutlaka ödeyecektir. Yazın bir kenara.

Saygılarımla…