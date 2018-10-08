Slovenya’dan 4 branşta 4 madalyayla döndü

Osmaniyeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü 42 yaşındaki Ercan Temel, Slovenya’nın Celje Kentinde yapılan 28’inci Masterler Balkan Atletizm Şampiyonasından, 4 branşta 4 madalyayla kente döndü. Atletizm sporcusu Temel, Gülle ve Cirit atmada 2’ncilik elde ederek gümüş, Çekiç ve Disk atmada ise 3’üncülük derecesi ile bronz madalyaların sahibi oldu. Bugüne kadar çok sayıda derecesi bulunan Ercan Temel, memleketine bir kaz daha başarılı bir şekilde dönmekten gurur duyduğunu belirterek, “Katılmış olduğum şampiyondan iki gümüş, iki bronz madalya kazandım. Başarımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler, iyi ki varsınız.” dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ise yurtdışında Türkiye’yi ve Osmaniye’yi başarılı bir şekilde temsil ederek gurur kaynağı olan Ercan Temel’i tebrik edip, kutladı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE