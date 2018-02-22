SODES Destekli 4 kursta 76 budamacı yetiştirildi

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce hayata geçirilen, “SODES’li Budamacılar İş Başına Projesi” kapsamında açılan dört budama kursunda 76 budamacı yetiştirildi. İl Müdürü İbrahim Sağlam, Kalkınma Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Sosyal Destek Programı (SODES ) kapsamında düzenlenen kursların başarı ile tamamlandığını söyledi. İbrahim Sağlam, İl tarımında önemli yer tutan meyvecilikte, özellikle de zeytin alanlarında budama işlemlerinin doğru yapılmasının verim ve kaliteyi doğrudan etkilemekte olduğunu ifade etti. Sağlam, “Bu konuda Müdürlüğümüzce “Sodes’li Budamacılar İş Başına Projesi” SODES desteğiyle hayata geçirilmiş olup 48 saat süreli kursumuzda zeytin, nar, mandarin, portakal ve bağ vs. gibi meyve ağaçlarında teorik ve uygulamalı olarak budama eğitimleri verildi.Proje kapsamında 4kurs düzenlenmiş olup 48 saat süreli kurslarımıza toplamda 76 kişi katılmıştır. Tüm kurslarımız Şubat ayı itibariyle başarı ile tamamlamıştır. SODES Projemizin 4’üncü ve son kursu şubat ayı itibariyle tamamlandı. Projemizin mesleki eğitim beceri kazandırma kursları bölümü bitirilmiştir. Projemizin tamamlayıcı etkinlikleri olan sinema ve piknik faaliyetleri bahar döneminde gerçekleşecektir.” dedi. Proje ile hayatında hiç pikniğe gitmemiş 30 kursiyerin 1 günlük “Karatepe Aslantaş Milli Parkı”na pikniğe götürüleceği, yine proje kapsamında hayatında hiç sinemaya gitmemiş 30 kursiyerin sinemaya götürüleceği ve daha sonra düzenlenecek olan bir tören ile kursiyerlere sertifikaları verileceği bildirildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE