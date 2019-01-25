‘Soğuk zamanlarda sıcak salonlarımızda spora’ projesi başladı

Çumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planı kapsamında, her yaştaki vatandaşın günün her saatinde aktif spor yapmaları amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora” projesine Osmaniye’de de start verildi. Okul çağındaki çocuk ve gençleri sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmasında ebeveynlerin rolünün öneminden hareketle, spor aracılığı ile çocuk aile ilişkisinin geliştirilmesi projesi kapsamında Tosyalı Spor Salonu, 7/24 esasına göre spor yapmak isteyen vatandaşların hizmetine açık olacak.

VATANDAŞLAR SPORA DAVET EDİLDİ

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, ülke genelinde 21 ocak gününden itibaren başlayan proje kapsamında, tüm vatandaşları spora davet etti. Tosyalı Spor Salonunun açık olduğunu belirten İl Müdürü Loğoglu, “Yetişkinlere yönelik voleybol branşında ilk spor turnuvamızı başlattık vatandaşlarımız istedikleri saatte salonumuzu ziyaret ederek spor yapabilirler.” şeklinde konuştu.