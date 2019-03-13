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Son bir haftada aranan 53 kişi yakalandı, 22 si tutuklandı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Son bir haftada aranan 53 kişi yakalandı, 22 si tutuklandı164 defa okundu

kategorisinde,13 Mar 2019 - 17:46 tarihinde yayınlandı
Son bir haftada aranan 53 kişi yakalandı, 22 si tutuklandı

Osmaniye’de son bir hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla arananlarında bulunduğu 53 kişi yakalandı, 22’si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İl Merkezi ve İlçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonrasında belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, 53 kişiyi yakaladı. Bu şahıslardan haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan; toplam 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 9 ayrı suçtan aranan ve toplam 17 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 7 ayrı suçtan aranan ve toplam 12 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 5 ayrı suçtan aranan ve toplam 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 suçtan aranan ve toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahısla birlikte toplam 22 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 31 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi. Açıklamanın sonunda, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kararlılıkla devam etmekte olduğu vurgulandı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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