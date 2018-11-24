Sosyal Güvenlik Uzmanı: SSK’lı çalıştıkça emeklilik maaşı düşer

Sosyal Güvenlik Uzmanı Onur Önal, prim gününü dolduran bir asgari ücretlinin çalıştığı her 30 gün için emeklilik maaşından 4 lira düştüğünü söyledi. Sosyal Güvenlik Müşavirliği Osmaniye Bürosunun daveti üzerine kente gelerek, basın mensuplarıyla bir araya gelen Önal, SSK ve emeklilik konusunda vatandaşın bilmesi gerekenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

HAKLARINI BİLMEYEN VATANDAŞ, MAĞDURİYET YAŞAMAKTA

Türkiye’de, Sosyal Güvenlik Sisteminin çok çapraşık bir sistem olduğunu belirten Önal, “Bu sisteme bağlı olarak emekli sandığı, 4A’lı SSK ve 4B’li Bağ-Kur bulunmakta. Bunlar daha önce kendi başlarına birer genel müdürlükken, 1.12.2008 tarihinden itibaren yapılan reformla Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında her ne kadar birleştirilmiş olsa da, bu sandıkların kendi işlerindeki yasaları sandık mensuplarına tabi olanların özlük hakları ve emeklilik hakları tamamen birbirinden farklılık arz etmektedir. 5510 Sayılı yasayla Sosyal Güvenlik Kurumu yeniden düzenlendikten sonra bunun kanunlarla beraber üzerine yaklaşık 7 bin 200’e yakın mülga maddesi yayınlanmış, komple çapraşık bir sistemdir. Sosyal Güvenlik Sistemimizde vatandaş haklarını bilmediğinden mağduriyet yaşadığı gibi Sosyal Güvenlik Kurumu da keyfiyet bakımından değerlendirildiğinde maalesef ki bu kurumda çalışanlar ve orada vatandaşın muhatap olduğu memurlarda, bilgi eksikliğinden ve yoksunluğundan dolayı vatandaşın gerçek avantajına olan menfaatine olan hakları söyleyememektedir. Bizler Türkiye genelinde sosyal güvenlik kurumu ofislerimizle beraber vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti vermekteyiz.” dedi.

FAZLA ÇALIŞANI CEZALANDIRAN BİR SİSTEM

Sosyal güvenlik haklarının bir insanın anne karnından başlayıp, ölene kadar, öldükten sonra da emekli maaşının arkasında kalan eşi ve çocukları gibi yansıması olan çok uzun bir yol olduğunu belirten Önal, şöyle devam etti: “Ama sosyal güvenlik sisteminin girdiğinizde, bir yanlışlığın bilinmezliğin, bilinçsizliğin içerisine girdiğinizde de geri dönüşümü olmayan bir sistemdir. Toplumda bir bilgi kirliliği var, mesela SSK’nın maaşı Bag-Kur’dan daha yüksek oluyor deniliyor. Ne yapıyor vatandaş, 20-25 yıl bağ-kur’lu birilerinin yönlendirmesiyle SSK’ya geçerek daha yüksek maaş alırsın denilerek, kendisini SSK’ya geçirerek, bir nevi kendini intihar ediyor. Düzenlenen kanunla SSK emekli maaş bağlama sistemi diyor ki, gerekli prim gününüzü doldurduğunuzda 5 bin 300 güne bağlı bir vatandaşı baz alırsak, 18 yaşında çalışmaya başladıysa 35-40’lı yaşlarda prim gününü dolduruyor. Sonra emeklilik yaşını bekliyor ve emekli olamadığı içinde doğal olarak çalışıyor. İşte gerekli bu prim gününü doldurduktan sonra çalıştığı her otuz gün, bir asgari ücretli için maaşı 4 lira düşer.Vatandaş bunun farkında değil, çalıştıkça maaşı düşüyor. Yani fazla çalışanı cezalandıran bir sosyal güvenlik sistemimiz var bizim. 2000’li yıllardan sonra ilk defa sigorta tescil kaydı olan genç nesil hep asgari ücretli çalışırsa 1.12.2008 tarihinden önceki reformlarda yatırılan primlerin yüzde 70’i aylık bağlama ortalamasında hesaplanırken, 1.12.2008’den sonra çıkan kanunla 2000 tarihinden sonra ki yatan primlerin aylak bağlama oranı yüzde 35’e düşürüldü. Buda ne demek oluyor, 2000’li yıllardan sonra sisteme giren bir genç, 65’li yaşlarda emekli olduğunda bugünün parasıyla 600 lira emekli maaşı alacak demektir. Ki şu anda 2000’den önce sisteme girmiş fakat 2000’li yıllardan sonra prim günü daha fazla olan, çalışması 2000’li yıllardan daha fazla olan vatandaşlara şuanda sosyal güvenlik kurumunun 670 lira maaş bağlandığını görüyoruz, bordrolarıyla sabit.” Alibeyli Mahallesi Saçıkara İş Merkezi 4’üncü katta bulunan Danışmanlık Ofisinde vatandaşlar, emeklilik, yurtdışı emekliliği, işveren danışmanlığı, engelli emeklilik, esnaf, çiftçi emekliliği, ve tüm SSK mevzuatları konusunda hizmet verildiği kaydedildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE