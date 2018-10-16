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Sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaretten tutuklandı247 defa okundu

kategorisinde,16 Eki 2018 - 15:55 tarihinde yayınlandı
Sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaretten tutuklandı

Osmaniye’de sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk’e hakaret içerikli paylaşım yapan F.Ş. tutuklandı. İl merkezinde ikamet eden F.Ş., sosyal medya hesabı facebook üzerinden Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakaret içeren paylaşımlarda bulundu.Bir çok kişi paylaşımlara tepki gösterirken, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de soruşturma başlatarak, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede adresi belirlenen F.Ş. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli şahıs, ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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