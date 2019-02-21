maltepe escort
kartal escort
Sosyal medyada terör propagandası yapan oğul tutuklandı, baba serbest - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
MENÜ
Bugün: 22 ŞUBAT 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
--
BIST 102.494
DOLAR 5,3260
EURO 6,0424
ALTIN 227,04
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

Sosyal medyada terör propagandası yapan oğul tutuklandı, baba serbest518 defa okundu

kategorisinde,21 Şub 2019 - 17:00 tarihinde yayınlandı
Sosyal medyada terör propagandası yapan oğul tutuklandı, baba serbest

Osmaniye’de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli H.G. sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, babası M.G. ise serbest bırakıldı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Merkez İlçe Baş Mahallede ikamet eden ve PKK/KCK ve PYD/YPG bölücü terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu belirlenen M.G. ve oğlu H. G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 6 adet uzun namlulu silaha ait 5,56 mm çapında fişek, 1 adet 7,62 mm çapında boş kovan, 2 adet cep telefonu ve 1 adet bilgisayar ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sek edilen şüphelilerden H.G. tutuklanırken, baba M.G. ise şahıs Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Osmaniye il Jandarma Komutanlığınca Terörle Mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edilmekte olduğu belirtildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ