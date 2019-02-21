Sosyal medyada terör propagandası yapan oğul tutuklandı, baba serbest

Osmaniye’de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli H.G. sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, babası M.G. ise serbest bırakıldı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Merkez İlçe Baş Mahallede ikamet eden ve PKK/KCK ve PYD/YPG bölücü terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu belirlenen M.G. ve oğlu H. G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 6 adet uzun namlulu silaha ait 5,56 mm çapında fişek, 1 adet 7,62 mm çapında boş kovan, 2 adet cep telefonu ve 1 adet bilgisayar ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sek edilen şüphelilerden H.G. tutuklanırken, baba M.G. ise şahıs Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Osmaniye il Jandarma Komutanlığınca Terörle Mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edilmekte olduğu belirtildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE