SP Belediye Başkan Adayı Ömer Yağmur oldu

31 Mart 2019 yerel seçimleri hızla yaklaşırken, Ömer Yağmur, Saadet Partisi’nin Belediye Başkan Adaylığını kabul etti

Ömer Yağmur yayınladığı yazılı mesajda şu görüşlere yer verdi:

“Kıymetli arkadaşlarım…!

Kamuoyunun son hafta içerisinde yoğun olarak konuştuğu ve siyasi kulislerde hararetle tartışıldığını gördüğüm belediye başkanlığı adaylığım ile ilgili detaylı basın açıklamasını 22 Ocak 2019 Salı günü saat 14:30 da yapacağız.

Öncelikle herkesin sorduğu ve 18 yıllık geçmişi olan,kurucusu olduğum,bir dönem de il başkanlığını yaptığım,son dönemde de aday adayı olduğum partimden neden ayrıldığım sorusuna bir cevap vermem gerekirse,partim ve yöneticisi konumundaki arkadaşlarımla yaşadıklarım benim özelimdir ve kamuoyunda asla paylaşmamam gerekir diye düşünüyorum.

Peki Cumhur ittifakına bu kararım ters mi düşmüştür.Evet dışarıdan bakıldığı zaman öyle gibi gözükmektedir ama ben öyle düşünmemekteyim şöyle ki;

Yıllardır ülkemiz üzerinde hız kesmeden artarak devam eden ekonomik,siyasi ve askeri kuşatma ve saldırıların devam etmesi nedeniyle kurulan bu ittifakı önemsiyorum,genel seçimlerde ve yerelde de büyük şehirlerin bazılarında gerekli görmekle birlikte Osmaniye de anlamsız buluyorum.Neden derseniz ortak adayın ortak görüşler neticesinde ortaya çıkmadığını düşünüyorum.Aynı şekilde karşı ittifak adayının da böyle belirlenmiş olduğunu düşünüyorum.Bu ikili dayatmanın halk nezdinde kabul görmediği ayan beyan ortadadır.Yani Osmaniye de seçmenin seçme hakkına müdahale edilmiş olduğu genel kabul görmüş bir algıdır.

İşte bu müdahaleye dur demek ve seçmene çaresiz olmadığını,önünde üçüncü bir yol olduğunu göstermek için bu yola çıkmış olduğumu ve bize sunulan aday olma teklifini bu duygularla kabul ettiğimi saygılarımla kamuoyuna arz ederim.

Bu süreçte öncelikle bu teklifi bana getiren Saadet Partisi il başkanı Osman EROĞLU beye ve arkadaşlarına,ve yanımda olduğunu beyan ederek yola birlikte çıktığımız MHP eski il başkanı Murat KANLI beye, can dostum Ömer DEMİR beye, BBP merkez ilçe başkanı Fuat ARIKAN beylere,telefonla arayan,ziyaretime gelerek kutlayan ve desteklerini esirgemeyen herkese, tüm dost ve arkadaşlarıma,ayrıca aileme teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. Osmaniye’nin sahibi Osmaniye de yaşayan her kesimden insanlarımızdır. Halkın gücünün üzerinde de başkaca bir güç yoktur.

ÇARESİZ DEĞİLSİN OSMANİYEM! ÇARE VAR. SAYGI VE HÜRMETLERİMLE..ÖMER YAĞMUR.