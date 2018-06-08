Spor tırmanışında Türkiye derecesi

Osmaniye adına Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonasına katılan Atatürk Anadolu Lisesi Erkek takımı ikincilik derecesi elde ettiler. Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı Okul Sporları 2017-2018 dönemi faaliyet programında yer alan; Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası yarışmaları Samsun’da gerçekleşti. Canik Atatürk Spor Salonu Spor Tırmanış Platformunda; 20 ilden, 397 sporcunun katılımıyla yapılan yarışmalar; küçükler, yıldızlar, genç A ve genç B kategorilerinde düzenlendi. Yarışmalarda Osmaniye İli adına yarışan Atatürk Anadolu Lisesi Erkek takımı gençler kategorisinde Türkiye 2’ncisi olarak derece elde etti.

BAŞARILI SPORCULAR İL MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

Derece elde eden sporcular, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu’nu makamında ziyaret etti.Ziyarette sporculara Dağcılık Osmaniye il temsilcisi Ömer Yağmur ve Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı TDF 2. Kademe Dağcılık ve Spor Tırmanış Antrenörü Yücel Erdoğan eşlik etti. Gençlik hizmetleri ve spor il müdürümüz Mustafa Loğoğlu 20 ilden 397 katılımıyla gerçekleşen yarışmada Türkiye derecesi elde eden sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi.