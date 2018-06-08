MENÜ
Bugün: 09 HAZİRAN 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 95.876
DOLAR 4,4685
EURO 5,2665
--
ALTIN 186,65
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Spor tırmanışında Türkiye derecesi162 defa okundu

kategorisinde,08 Haz 2018 - 19:59 tarihinde yayınlandı
Spor tırmanışında Türkiye derecesi

Osmaniye adına Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonasına katılan Atatürk Anadolu Lisesi Erkek takımı ikincilik derecesi elde ettiler. Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı Okul Sporları 2017-2018 dönemi faaliyet programında yer alan; Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası yarışmaları Samsun’da gerçekleşti. Canik Atatürk Spor Salonu Spor Tırmanış Platformunda; 20 ilden, 397 sporcunun katılımıyla yapılan yarışmalar; küçükler, yıldızlar, genç A ve genç B kategorilerinde düzenlendi. Yarışmalarda Osmaniye İli adına yarışan Atatürk Anadolu Lisesi Erkek takımı gençler kategorisinde Türkiye 2’ncisi olarak derece elde etti.

BAŞARILI SPORCULAR İL MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

Derece elde eden sporcular, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu’nu makamında ziyaret etti.Ziyarette sporculara Dağcılık Osmaniye il temsilcisi Ömer Yağmur ve Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı TDF 2. Kademe Dağcılık ve Spor Tırmanış Antrenörü Yücel Erdoğan eşlik etti. Gençlik hizmetleri ve spor il müdürümüz Mustafa Loğoğlu 20 ilden 397 katılımıyla gerçekleşen yarışmada Türkiye derecesi elde eden sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ