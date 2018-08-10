Sportif yetenek tarama testinden geçen öğrencilere malzeme desteği

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğu işbirliği protokolü çerçevesinde, sportif yetenek tarama testinden geçen 177 öğrenciye malzeme desteğinde bulunuldu. Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ile birlikte Tosyalı Spor Salonunda ki törende, öğrencilere üzerinde ‘Yetenek Biziz’ yazılı tişörtlerden hediye etti. Şapka, spor ayakkabısı ve benzeri spor malzemeleri karşılanan yetenekli öğrencilerin, yeniden bir teste tabi tutularak eğilimli oldukları branşlarda yıl boyunca eğitimlerini sürdürecekleri kaydedildi. Öğrenicilere hediyelerini takdim eden Vali Coşkun, yaptığı konuşmasında, “Yeteneklerinizi çok çalışıp ortaya çıkartın. Sizlere güveniyoruz, derslerinizle birlikte sporu da ihmal etmeyin. Hepinize başarılar diliyorum.” dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ise bakanlığın asrın projesi olarak nitelendirdiği yetenek tarama testlerinin sonuçlandığını belirterek, “Bizlere bildirilen 407 öğrenciden seçtiğimiz 177 öğrenci ile projemizin ikinci aşamasına devam etmekteyiz. Proje kapsamında bugün 5’inci haftayı tamamladık. İkinci aşamada 2 aylık bir zaman diliminde yapacağımız antrenmanlar neticesinde 177 öğrencimizi tekrar yetenek tarama testine tabi tutacağız. Bu kapsamda verileri bakanlığımıza gönderip, oradan alacağımız bilgiler doğrultusunda bu öğrencilerimizle yıl buyunca çalışmalara devam edeceğiz.” dedi. Müdür Loğoğlu, “Velilerimizin ilgi ve alakaları son derece memnuniyet verici. Çocuklarının arkalarında durduklarını bizlere hissettiriyorlar. Spor bakanlığımız, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğümüz, Sayın Valimiz ve velilerimizle birlikte bu çocuklarımızı geleceğe taşıma noktasında elimizden gelen gayreti sarf ettiğimizi ve bütün tesislerimizle birlikte bu çocuklara hizmet etmeye çalıştığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Spor uzun soluklu ve zaman gerektiren bir iş, önümüzdeki 3 yıl, 6,10 ve 15 yıl içerisinde Osmaniye’mizden Osmaniye sporuna Türkiye’mizin sporuna hizmet eden ve dünya çapında sporcu yetiştirmek gibi bir idealimiz olduğunu vurgulamak istiyorum” diye konuştu. İl Spor Müdürlüğü olarak sadece yetenek tarama testi değil, aynı zamanda ilde lisanslı sporcu ve yaz spor okullarına katılan öğrenci sayısını ellerinden geldiği kadar çoğaltma gayreti içerisinde olduklarını belirten Loğoğlu şöyle dedi: “Sadece gençlerle veya belirli bir yaş gurubu altındaki insanlarla ilgilenmiyoruz. Aynı zamanda özellikle ‘Koşabiliyorken koş’ projesi kapsamında 7’den 70’e tüm sahalarımızı açtığımızı ve bu kapsamda çalışıyoruz. Rakamlarla konuşmak gerekirse 24 Nisan 2018 itibariyle 50 bin 566 lisanlı sporcumuz, faal sporcu sayımız 7 bin 21, 10 Ağustos 2018 tarihi itibariyle lisanslı sporcu sayımız 51 bin 809, faal sporcu sayımız ise 9 bin 496’dır. Osmaniye’mizde hem sporcu sayımızı hem de faal sporcu sayısını arttırmak gibi bir çaba içerisindeyiz.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE