Sportif yetenek taraması başladı

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Osmaniye’de başladı. Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi uygulanmaya başladı. Projenin çalışmaları, Osmaniye’de start aldı. Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2 Haziran’da tamamlanacak olan projede, il merkezi ve ilçelerdeki okullarda eğitim gören yaklaşık 10 bin 3.sınıf öğrencisi yetenek taramasından geçecek. Yetenekli öğrencileri belirlemek amacıyla Osmaniye’de Merkez Spor Salonunda kurulan parkurda elektronik cihazlar ile akademisyenlerin denetiminde alanında uzman beden eğitimi öğretmenleri ve ilimiz antrenörleri tarafından ölçümler yapılıp, ölçüm sonuçları bilim kurulu tarafından değerlendirilmeye alınıyor. Değerlendirme sonucunda yetenekli öğrencilere temel spor eğitimleri verilerek, branşlara yönlendirilerek ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirilecek.

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