Stk’lardan Kadir Kara’ya Ziyaret Hızla Devam Ediyor

Cumhur İttifakının MHP’li Belediye Başkan Adayı Kadir Kara’nın seçim işlerini yürüttüğü Seçmen İletişim Merkezi (SİM)’e yapılan ziyaretler her geçen gün artıyor. Osmaniye’de faaliyet gösteren çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri yönetim kurulu ve üyeleri ile birlikte günün farklı zamanlarında ziyaretler yaparak Başkan Kadir Kara ile görüşüyor.

Başkan Kadir Kara tarafından karşılanan STK yöneticileri başkandan yaklaşan yerel seçimler öncesi projeler ve çalışmalar hakkında sorular sorarak bilgiler alıyor.

Birlikte Osmaniye’mize hizmet ettiğimiz STK’larımızın ziyaretleri bizlere güç veriyor diyen Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Kadir Kara; “Emin adımlarla büyüyen ve gelişen şehrimizi daha da ileriye hep birlikte taşıyacak ve hemşerilerimize güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

BAŞKAN KADİR KARA ESNAF VE MAHALLE ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Ayrıca Cumhur İttifakının MHP’li Belediye Başkan Adayı Kadir Kara, esnaf ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Osmaniyeli vatandaşlar ile iç içe olan Başkan Kara, Osmaniye ve şehrin geleceği ile ilgili sohbetler gerçekleştiriyor. Osmaniye’ye sokaklarında vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Kara, hemşerilerinden yoğun ilgi görüyor.

Vatandaşlar, Başkan Kadir Kara’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken birlik beraberlik içerisinde üçüncü dönem için yetkiyi tekrardan size vereceğiz şeklinde konuştular.