Su, emlak, ilan ve reklam vergisi borçlarına yapılandırma

Osmaniye Belediyesi’ne olan su, emlak, ilan ve reklam vergi borçlarında yapılandırma işlemleri başladı. Bu kapsamda, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve kamuya ait borçları düzenleyen kanun kapsamında vatandaşlara, borçlarını eşit taksitle ödeme imkanı sunulacak. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların, 31 Temmuz tarihine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne müracaat ederek taksitlendirme işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kaydedildi. Su ve emlak borçlarının yapılandırılma şansı ile 18 taksite kadar ödeme kolaylığı getirildiğini ifade eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, konuya yönelik yaptığı açıklamada, “Yasa, belediyemize su, emlak, ilan ve reklam vergisi borçları bulunan vatandaşlarımıza yönelik taksitli ödeme imkânı tanımaktadır.Borç yapılandırmasından yararlanacak mükelleflerimizin 31 Temmuz tarihine kadar Osmaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri yeterli olacaktır.”dedi.

TAKSİTLERİNİ AKSATANIN YAPILANDIRILMASI İPTAL EDİLECEK

Vatandaşlar kendilerine en uygun taksit ve vade seçeneğinden faydalanabilecek. İki ayda bir ödemenin öngörüldüğü yeniden yapılandırmada 6 taksit 12 ay vade, 9 taksit 18 ay vade, 12 taksit 24 ay vade ve 18 taksit 36 ay vade seçenekleri bulunuyor. Başvuruda bulunan borçlular, bir takvim yılında 2’den fazla kez vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecek.