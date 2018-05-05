Su sıkıntısı çeken çiftçilerden traktörlü eylem

Osmaniye’de tarlalarına su alamadıkları gerekçesiyle verim kaybı yaşadıklarını ileri süren çiftçiler, traktörleri ile geldikleri DSİ önünde eylem yaptı. Merkeze bağlı Alahanlı eski adıyla Sakızgediği Köyünde çiftçilikle uğraşan bir gurup vatandaş, traktörleriyle konvoy halinde geldikleri DSİ 64.Şube Müdürlüğü önünde seslerini duyurmaya çalıştılar. Yetkililerle görüşmek isteyen ve ‘Müdür İstifa’ diye bağıran çiftçiler, mısır tarlalarına uzun süredir su kanallarından su verilmediğini, bu sebeple verim kaybına uğradıklarını ifade ettiler. Polis ise DSİ önünde güvenlik önlemi aldı. Çiftçilerden bir grup, güvenlik görevlileri eşliğinde DSİ yetkilileri ile görüşerek yaşadıkları sorunları anlattı. DSİ yetkilileri ise çiftçilerin ilettiği sorunların üst makamlara ulaştırılacağını aktardı. Sakızgediği köyünde çiftçi Ramazan Arısan, iki yıldan bu yana su sıkıntısı yaşandığını belirterek, tarlalara suların zamanında verilmesinin şart olduğunu, aksi takdirde verim kaybı yaşadıklarını söyledi. Arısan, “Zamanında verilmeyen su tarlalarda verim kaybına sebebiyet veriyor. Bölgede 8 tane su pompası ve 2 tanesi çalışıyor 6’sı çalışmıyor. Paralarımızı peşin ödedik. Valiliğe kadar çıktık, bu konuyla hiç kimse ilgilenmiyor. Herkes birbirinin üstüne atıyor. Dönümde 300 kilo kaybımız oldu. Bu sene Sakızgediği çiftçisinin kazancı yok. Bu sorunun biran önce çözümlenmesini istiyoruz.” dedi.

Haber:İbrahim Emül – OSMANİYE