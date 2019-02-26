maltepe escort
kartal escort
Suda mahsur kalan vatandaş, AFAD tarafından kurtarıldı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
MENÜ
Bugün: 26 ŞUBAT 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 105.082
DOLAR 5,3110
EURO 6,0415
ALTIN 226,81
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

Suda mahsur kalan vatandaş, AFAD tarafından kurtarıldı135 defa okundu

kategorisinde,26 Şub 2019 - 15:34 tarihinde yayınlandı
Suda mahsur kalan vatandaş, AFAD tarafından kurtarıldı

Osmaniye’de, botla girdiği tatlı suda mahsur kalan Mehmet Y. (40), yapılan çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Merkeze bağlı Kumarlı Köyü sınırları içerisinden geçmekte olan Ceyhan Nehrine sabah saatlerinde balık tutmak için botuyla açılan Mehmet Y. kısa süre sonra rüzgarında etkisiyle sazlık alana sürüklenerek burada takılı kaldı. Kendi çabalarıyla kurtulmaya çalışan Mehmet Y. başarılı olamayınca İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, AFAD Gönüllüsü Oğuz Erdem ile birlikte çalışma başlatıldı. Suya indirilen bir başka bot ile Mehmet Y. ve sazlık alanda takılı kalan bot ip yardımıyla çekilerek kıyıya çıkartıldı. Yaklaşık bir saat suda mahsur kalan Mehmet Y. kurtarma çalışmalarına katılan ve kendisini kısa sürede kıyıya çıkartan AFAD görevlilerine teşekkür etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ