Suda mahsur kalan vatandaş, AFAD tarafından kurtarıldı

Osmaniye’de, botla girdiği tatlı suda mahsur kalan Mehmet Y. (40), yapılan çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Merkeze bağlı Kumarlı Köyü sınırları içerisinden geçmekte olan Ceyhan Nehrine sabah saatlerinde balık tutmak için botuyla açılan Mehmet Y. kısa süre sonra rüzgarında etkisiyle sazlık alana sürüklenerek burada takılı kaldı. Kendi çabalarıyla kurtulmaya çalışan Mehmet Y. başarılı olamayınca İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, AFAD Gönüllüsü Oğuz Erdem ile birlikte çalışma başlatıldı. Suya indirilen bir başka bot ile Mehmet Y. ve sazlık alanda takılı kalan bot ip yardımıyla çekilerek kıyıya çıkartıldı. Yaklaşık bir saat suda mahsur kalan Mehmet Y. kurtarma çalışmalarına katılan ve kendisini kısa sürede kıyıya çıkartan AFAD görevlilerine teşekkür etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE