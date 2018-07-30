Sulama kanalına düşen traktörün, sürücüsü öldü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, sulama kanalına düşerek traktörün altında kalan 63 yaşındaki Bilal Boyraz, yaşamını kaybetti. Kaza ilçeye bağlı Ellek Beldesi’nde meydana geldi. Çalışmak için gittiği tarlasından evine dönmek üzere yola çıkan Bilal Boyraz’ın kullandığı traktör, kontrolden çıkarak beton sulama kanalına düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri ağır yaralı sürücü Boyraz’ı ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne götürdü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Bilal Boyraz, kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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