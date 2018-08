Sulama kanalında can veren Kaan, toprağa verildi

Osmaniye’de sulama kanalına düşen koyununu kurtarmak isterken boğularak can veren Kaan Can Büyükbörklü (18), toprağa verildi. Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Büyükbörklü, dün akşam saatlerinde eve dönerken sürüdeki koyunlardan bir tanesi Şekerdere Köyü’ndeki Devlet Su İşlerine ait (DSİ) sulama kanalına düştü. Suya girerek koyunu kurtarmak isteyen genç, akıntının da etkisiyle sürüklenerek gözlerden kayboldu. Çevredekilerin kurtarmak için yardıma koştuğu olayda, Büyükbörklü’nün cansız bedeni düştüğü yerden yaklaşık 100 metre aşağıda sudan çıkartıldı. Gencin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesi tarafından alınarak, merkeze bağlı Şekerdere Köyüne getirildi. Köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Kaan Can Büyükbörklü gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreni süresince Büyükbörklü’nün annesi Ayşe ve Babası Ali Büyükbörklü ile kardeşleri güçlükle ayakta dururken, törene okuldan arkadaşları ve öğretmenleri de katıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE