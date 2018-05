Sulama kanalında mahsur kalan balıkları kurtarıldı

Osmaniye’de, sulama kanallarında mahsur kalan balıklar, duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarılarak, çay yatağına bırakıldı. Suların çekilmesiyle ortada kalan ve can çekişen balıkları kurtaran gençler, her yıl bu durum nedeniyle çok sayıda balığın telef olduğunu söylediler. Toprakkale ilçesinde bahçe sulama suyunun çekilmesiyle kanallarda mahsur kalan çok sayıda balık telef oldu. Ölmeyen ve can çekişen balıklar da duyarlı gençler tarafından toplanarak kurtarılmaya çalışıldı. Sulama kanalına giren gençler çekilen sularda uzun süre canlı balık aradı. Havaların ısınmasıyla birlikte bahçelerin sulanması amacıyla belediye tarafından ilçe merkezinden geçen sulama kanalına Karaçay Deresinden su verilmeye başlandı. Bununla birlikte dereden çok sayıda irili ufaklı balık da sulama kanallarına akın etti. Debinin azalmasıyla birlikte birkaç gün sonra kanala giden su kapatılınca, arklardaki çok sayıda balıkta susuzluk nedeniyle telef oldu. Balıkların telef olmasına şahit olan bir grup duyarlı genç elleriyle topladıkları canlı balıkları kurtarmaya çalıştı. Duyarlı gençlerden Ökkeş Akgünler, her yıl bu dönemde sulama kanalına su verilmesiyle bu manzarayla karşılaştıklarını söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte sabahın erken saatlerinde canlı kalan balıkları kurtarmak için uğraştıklarını belirten Akgünler, “Amacımız kurtarabildiğimiz kadar balığı kurtarmaktı. Topladığımız balıkları traktörün römorkuna koyarak Karaçay’a bıraktık. İnşallah kurtulurlar.” dedi. Karaçay’dan bahçe sulamak için belediye tarafından sulama kanalına belli aralıklarla su verildiğini aktaran Akgünler, “İlk ve ikinci verilen sularda çok sayıda balık da sulama kanalına giriyor ve maalesef sular kapatılınca telef oluyorlar.” diye konuştu. Su verilen yere tel veya benzeri bir filtre konularak balıkların sulama kanalına girmesinin engellenebileceğini belirten Ökkeş Akgünler, “Belediyeden konuyla ilgili duyarlılık bekliyoruz. Böylece balık ölümlerinin de önüne geçilebilir”. diye konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)