Sülemiş Aile Çay Bahçesi Gün Sayıyor

Kadirli Belediyesi Sülemiş Tesisleri Aile Çay Bahçesi Kahvaltı Salonu ve Cafesi yakında hizmete giriyor.

Tamamen yenilenen çevresi ve konsepti ile çok yakında hizmete açılacak olan Çukurova’nın İncisi Sülemiş aile çay bahçesi ile ilgili konuşan Kadirli Belediye Başkanı Dr Ömer Tarhan böyle güzel bir eseri kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kadirli’nin her şeyin güzeline layık olduğunu söyleyen Başkan Tarhan şunları kaydetti “Sülemiş aile çay bahçesini tamamen yeniledik. Halkımızın ihtiyaçlarına uygun şekilde hizmet vermesi için oyun parkları, süs havuzları, oturma grupları, kıl çadırları ve peyzaj çalışmalarını tamamladık. Aile çay bahçesi, cafesi, yöresel yemekleri ile bölgenin ilgi merkezi haline getireceğiz. Hafta sonları vatandaşlarımız kahvaltılarını burada doğa iç içe Kadirli Manzarası ile yapacak. Bir yandan kahvaltısını yapan hemşehrilerimizin çocuklarını da düşündük ve oyun gurupları yerleştirdik. Hemşehrilerimiz kahvaltı yaparken çocuklarımızda oyun alanlarında eğlenmesini sağlayacağız ” dedi.