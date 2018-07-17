Sumbas’ta 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü

Cesaretleriyle destan yazan Türk Milletinin darbe girişimine gösterdiği direnişin yıl dönümü olan “15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri Dr. Devlet Bahçeli Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Törene İlçe Kaymakamı Ömer Coşkun, Belediye Başkan Vekili Ali Kurt, İlçe Jandarma Komutanı Yüksel Aydın, İlçe Emniyet Amiri Cemil Deniz, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, kurum müdürleri ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kaymakam Ömer Coşkun, “Aziz Milletimiz, Milli İradenin Zaferi olan 15 Temmuz gecesi milli iradeye sahip çıkmak adına cesurca ve kararlılıkla mücadele etmiş ve canı pahasına hain darbe girişimine karşı koymuştur. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle meydanları dolduran milletimizin eşsiz zaferinin ikinci yıldönümünde Demokrasi, Milli Birlik ve Beraberlik Gününü gururla kutluyoruz. Vatan, istiklal ve istikbal tehlikeye düştüğünde birlik ve beraberliğin nasıl sağlanacağını, nasıl tek yürek olunabileceğini, tüm dünyaya gösteren değerli milletimiz tarih boyunca nice ihanetlere göğüs germiştir. Fetö ihanet şebekesinin tertibi olan darbe teşebbüsü de halkımızın 15 Temmuz gecesinde gösterdiği kahraman direniş sayesinde emeline ulaşamamış, halkımız bir kez daha kendisine yakışanı yaparak vatanı ve bayrağı uğruna canını ve kanını vermekte asla tereddüt göstermemiştir. Bu vesileyle canını hiçe sayarak şehitlik mertebesine ulaşan kıymetli vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize ve bu kahraman direnişte meydanlarda yer alarak, nöbet tutarak milli iradeye gönülden bağlılığını gösteren Aziz Milletimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum” diyerek konuşmasını tamamladı. İlçe Müftüsü Abdulkadir Canlı tarafından tüm şehitlerimiz ve ülkemizin refahı için dua edildi. Duygulu anların yaşandığı programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın televizyondan canlı olarak yaptığı konuşma led ekrana yansıtılarak izlendi. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı konuşmaların ardından mevlit okunması, ilahilerin okunması, şehitlere dua edilmesi ve okunan selalarla sona erdi.

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