Sumbas’ta ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımı

Osmaniye’nin Sumbas İlçesinde, ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı ve çanta yardımında bulunuldu. İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Veteranlar Grubu üyeleri tarafından gönderilen ayakkabılar Kaymakam Ömer Coşkun tarafından dağıtıldı. Kaymakam Coşkun, İlçe genelinde bulunan okullarda tespiti yapılan öğrencilere ayakkabı ve çanta yardımlarının dağıtımlarının yapıldığını belirterek, “Daha önce de Avrupa Birliği projesi kapsamında yine ilçemizde ihtiyaç sahibi öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtımı yapmıştık. Kaymakamlık olarak imkânlarımız var. Bütün öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacağız. Bunu yaparken gerek şahsım gerekse de İlçe Milli Eğitim Müdürümüz gerekli hassasiyeti gösterecektir.” dedi. Kaymakam Coşkun, daha sonra okul müdürü İdris Demirci ve Müdür Yardımcısı İbrahim Ercan Karaoğlu eşliğinde sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

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