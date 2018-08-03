Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, park halindeki şüpheli araçta yapılan aramada 30 gram esrar maddesi ile bu maddeyi içmekte kullanılan düzenek ele geçirildi, üç kişi ise gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince E90 otoyolu Aslanpınarı Köyü mevkiinde yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında, yol kenarında park halinde bulunan 27 VV 847 plakalı araç şüphe üzerine kontrol edildi. Yapılan aramada, aracın sağ ön kısmında katlanmış vaziyette bulunan kağıdın içerisinde 30 gram esrar maddesi olduğu değerlendiren malzeme ile bu maddeyi içmekte kullanılan düzenek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Araçta bulunan sürücü O.C.K. (27), yanındaki E.E. (24) ve H. M. (23) uyuşturucu madde kullanmak suçundan alınan ifade ve idrar testi sonrasında serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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