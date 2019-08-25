Kuzey Irak’taki pençe operasyonunda 2 Osmaniyeli Mehmetçik şehit oldu

Kuzey Irak’ta yürütülen pençe operasyonunda 2 Osmaniyeli asker şehit düştü.
Edinilen bilgiye göre Kuzey ırak’ta Türk SİLAHLI kuvvetlerinin yürüttüğü pençe operasyonunda Düziçili Uzman Çavuş Üzeyir Aslan ve Bahçeli Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz olmak üzere 2 Osmaniyeli Asker şehit oldu.
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Kuzey Irak’taki pençe operasyonunda 2 Osmaniyeli Mehmetçik şehit oldu530 defa okundu
Son Dakika kategorisinde,25 Ağu 2019 - 17:18 tarihinde yayınlandı
Kuzey Irak’ta yürütülen pençe operasyonunda 2 Osmaniyeli asker şehit düştü.
Haber Editörü : basak Tüm Yazıları
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