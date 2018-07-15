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Suriyeli çocuk, serinlemek için girdiği derede boğuldu608 defa okundu

kategorisinde,15 Tem 2018 - 21:23 tarihinde yayınlandı
Suriyeli çocuk, serinlemek için girdiği derede boğuldu

Osmaniye’de serinlemek için dere yatağına giren 10 yaşındaki Suriyeli İmam Babak, boğularak yaşamını kaybetti. Olay akşam saatlerinde, Karaçay Mahallesindeki mesire alanında meydana geldi. Ailesi ile birlikte piknik amaçlı bölgeye gelen İmam Babak, serinlemek için Karaçay Dere yatağına girdi. Yüzme bilmediği öğrenilen küçük çocuk bir anda gözden kaybolunca ailesi ve çevredekiler suya girdi. Yapılan aramada İmam Babak, kendinden geçmiş halde sudan çıkartılırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Babak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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