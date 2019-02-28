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Suriyeli çocuklardan, itfaiyeye ziyaret125 defa okundu

kategorisinde,28 Şub 2019 - 16:20 tarihinde yayınlandı
Suriyeli çocuklardan, itfaiyeye ziyaret

Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Birimi İl Çocuk Komitesi üyeleri, “Sosyal Uyum Projesi” kapsamında Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti’nden (SED) yararlanan Suriyeli çocuklarla Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Sivil Savunma Haftası nedeni ile gerçekleştirilen etkinlikte, SED hizmetinden yararlanan çocuklara, itfaiye ekipleri, yangından korunma yöntemleri, itfaiyenin önemi ve görevleri anlatıldı. İtfaiyenin yangına müdahale ederken kullandıkları yöntemler gösterilirken temsili olarak öğrencilere yangına müdahale için tazyikli su sıktırıldı, yangın söndürme tüpü kullandırıldı. Ayrıca yangından korunma ekipmanlarını çocuklara anlatan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 110 yangın ihbar hattının da tanıtımını yaptılar. İtfaiye Müdürü Fazlı Şahin, teşkilatın 7 gün 24 saat esasına göre çalışarak her zaman göreve hazır olduklarını belirtti. Etkinlik programı, İl Çocuk Komitesi Temsilcileri ve Osmaniye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile hatıra fotoğraf çekimi ardından son buldu.

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