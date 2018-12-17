Suriyeli kadın, banyoda ölü bulundu

Osmaniye’deki konaklama merkezinde kalan 34 yaşındaki Suriyeli H.T., eşi tarafından evinin banyosunda ölü bulundu, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesindeki Geçici Konaklama Merkezi’nde ikamet eden H.T. isimli kadın, evinin banyosunda eşi İ.A. tarafından hareketsiz vaziyette bulununca hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Sağlık görevlilerince yapılan muayenede öldüğü belirlenen, üzerinde herhangi bir ateşli silah, bıçak, delici alet yaralanması, darp ve cebir izi bulunmayan H.T.’nin cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerince olayla ilgili yapılan incelemede ise gırtlak kanseri olan H.T.’nin 7 aydır yatarak tedavi gördüğü belirlendi.

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