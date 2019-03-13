Suriyeli öğrenciler, Türk kardeşleri için atkı ve bere ördü

Osmaniye’deki Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi’nde kalan Suriyeli öğrenciler, Türk kardeşlerinin ısınması ve onlara teşekkürlerini iletmek için atkı ve bere ördüler. ‘Gelin kardeş olalım’ etkinliğine dönüşen faaliyette, atkı ve bereler yine Suriyeli öğrenciler tarafından Türk öğrencilere hediye edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Suriyeli öğrencileri ziyaret ederek, yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik etti. Geçici Barınma Merkezinde Eğitim Öğretim gören Suriyeli öğrenciler yoğurt kabı ve ahşap dil basma çubuğu olan ‘abeslang’ ile atkı ve bere ördüler. Hediyeleşmek ve kardeşlik bağını arttırmak için aynı renk hazırlanan bileklikler ve el emeği göz nuru ile örülen atkı ve bereler, Osmaniye il Milli Eğitim Müdürü Aydın Albakın’da katıldığı bir programla Cevdetiye İlkokulu – Ortaokulunda okuyan öğrencilere verildi. Atkı ve berelerini alan Türk öğrencilere Suriyeli öğrencilerin kendilerine yazmış oldukları mektuplar okundu. Programın devamında yine Suriyeli öğrenciler tarafından, kırmızı ve beyaz karanfillerle yapılan Türk bayraklı tablo hediye edildi. Ardından, İstiklal Marşı’nı okudular. Milli Eğitim Müdürü Albak, Suriyeli çocukların yapmış oldukları bu çalışmaların herkese örnek teşkil etmesi dileğinde bulunarak, “Bunlar bizim öz çocuklarımız, öz evlatlarımız, öz öğrencilerimiz. Hepsini teker teker gözlerinden öpüyorum. Onlar yaşamlarının öğrencilikleri boyunca bizlere emanetler ve bizler de en iyi şekilde yetiştirmeye gayret göstereceğiz.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE