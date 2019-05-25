Suriyeli ortaokul öğrencileri için mezuniyet töreni

Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Geçici Eğitim Merkezinde eğitim gören misafir öğrenciler için mezuniyet ve kep atma töreni düzenlendi. Düziçi öğretmenevinde düzenlenen iftar programının ardından 8. sınıftan mezun olan misafir ortaokul öğrencileri için gerçekleştirilen programa, Kaymakam Mutlu Almalı, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Ahmet Kavun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Durmaz, geçici eğitim merkezinde görev yapan öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Açılış konuşması yapan Düziçi Geçici Eğitim Merkezi Müdiresi Canan Durmaz, verilen eğitim ve öğretimle ilgili bilgilendirme yapıp tüm katılımcılara teşekkür etti. Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı ise Düziçi Geçici Eğitim Merkezinde eğitim gören misafir öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamı temennisinde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ta konuşmasında; misafir öğrencilerle güzel bir iftar programı geçirdiğini belirterek, mezun olan her bir öğrenciyi ve ailelerini tebrik etti. Ayrıca idari kadro ile öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür eden Albak, mezun olan misafir öğrencilere ileriki hayatlarında başarılarının devamını diledi. Misafir öğrencilere diplomalarını Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Tören, mezun olan öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.

Haber:İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)

Share This:

































