Sürü yönetimi kursiyerlerine sertifika

Osmaniye’nin Bahçe İlçesinde, Sürü Yönetimi Kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere, sertifikaları dağıtıldı. Bahçe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen kurs için,Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda belge dağıtım töreni düzenlendi . 30 Bin lira hibeli Genç çiftçi Projesi kapsamında düzenlenen ve eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere kurs bitirme belgeleri verildi. Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kursların çok önemli olduğunu, genç çiftçi projeleri değerlendirilirken alınan her bir kursun proje sahibine 14 puan fazladan kazandıracağını bunun ise Genç Çiftçi Projesinde tercih sebebi olduğunu kaydetti. Genç çiftçi projesinin 3 yıllık bir proje olduğunu ancak 2019 yılında da devam edeceğini kaydeden Müdür Sağlam, Bahçe İlçesi Projelerine yeni yılda ağırlık verileceğini, bakanlık tarafından getirilen küpe ve işletme affının 31 Mart 2019 yılına kadar devam edeceğini söyledi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu ise konuşmasında, “Bakanlığımız Genç Çiftçi Projesinden faydalanan ve Genç Çiftçi Projesini gerçekleştirmeye hak kazanan yetiştiricilerimize yönelik olarak bir hafta süreli, Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz 40 saatlik Sürü Yönetimi kursuna, 24 kursiyerimiz katılmıştır. Sürü Yönetimi Kursuna katılan 24 kursiyer, başarılı bir şekilde kursumuzu tamamlamış ve belge almaya hak kazanmışlardır. Bakanlığımızca ülke genelinde uygulanan ve 2016, 2017 ve 2018 yıllarını kapsayan 30 TL yüzde 100 hibeli üç yıllık Genç Çiftçi Projesi kapsamında İlçemizde; 2016 yılında 8 Genç Çitçimize 6’şar adetten toplamda 48 adet damızlık dişi sığır, 2017 yılında 6 Genç Çiftçimize 6’şar adetten 36 adet damızlık dişi sığır, 1 Genç Çiftçimize 35 adet dişi damızlık keçi ve 2 adet damızlık teke,1 Genç Çiftçimize ise arıcılık malzemeleri ile beraber 40 adet arılı kovan, 2018 yılında ise 2 Genç Çiftçimize 5’er adetten 10 adet damızlık dişi sığır, 1 Genç Çiftçimize de arıcılık malzemeleri ile beraber 40 adet arılı kovan dağıtımı gerçekleştirilmiştir.” dedi. Akabinde Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz ve İlçe Kaymakamı Müfit Gültekin birer konuşma yaparak kursiyerlere başarılar dilediler. Sertifika dağıtım töreni belge dağıtımı ve günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Share This:

































