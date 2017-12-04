Süt hijyeni ve Küçükbaş Hayvan Kırkım kursiyerlerine sertifika

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce düzenlenen ‘Süt Hijyeni Eğitim’ ve ‘Hayvan Kırkım Elemanı’ kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. İl Müdürü İbrahim Sağlam, iki binli yılların başlarında Osmaniye’de hayvancılığın durumu ile şimdiki arasındaki gelişmeye dikkat çekerek verilen destek miktarının büyük oranda arttığını söyledi. Hayvancılık sektörüne önem verdiklerini belirten Müdür Sağlam, hayvan sayısının özellikle de küçükbaş hayvan sayısını arttırmak gerektiğini ifade etti. İlk olarak Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa düzenlenen ‘Süt Hijyeni Eğitim’ kursuna katılarak sertifika almaya hak kazanan 23 kişiye belgeleri verildi. Ardından İŞKUR ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa düzenlenen Küçükbaş Hayvan Kırkım Elemanı kursunda başarılı olan 12 kişiye belgeleri verildi. Müdür İbrahim Sağlam, tüm kursiyerleri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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