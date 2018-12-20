T-Mba Öğrenci Meclisi “Bu Kış Beni Sen Giydir 3” Sosyal Sorumluluk Projesine İmza Attı

Osmaniye Doğa Koleji, akademik başarıyla yetinmeyip öğrencilerinin yaşadığı ülkeye, topluma duyarlı bireyler olarak yetişmesine de büyük önem veriyor. Bu amaçla öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını teşvik ediyor. Eğitim hayatını güç şartlarda sürdüren çocuklar için önemli bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçiren Osmaniye Doğa Koleji t-MBA Öğrenci Meclisi, “Bu Kış Beni Sen Giydir 3” projesi ile bu durumdaki öğrenci kardeşlerine yardım eli uzattılar. Osmaniye Doğa Koleji t-MBA Öğrenci Meclisimizin organize ettiği “Bu Kış Beni Sen Giydir 3” projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine kışlık kıyafet (bot, kazak, pantolon, mont, çorap, atkı, eldiven) yardımı yapıldı.

Proje kapsamında Şehit Tayfun Doğan İlkokulu öğrencilerine, öğrencilerimizin hazırladığı kıyafetler hediye paketleri ile teslim edildi. Öğrenci Meclisleri önderliğinde ve tüm öğrencilerin katılımı ile “Bu Kış Beni Sen Giydir 3” projesini gerçekleştiren Osmaniye Doğa Koleji öğrencileri, eğitim hayatını güç şartlarda sürdüren çocuklar için önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.