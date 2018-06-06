Tabip Odası Başkanı: Tedricen artan çevre bilinci umut verici

Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Asu Kaya Gedik, Türkiye’de son yıllarda tedricen artan çevre bilincinin, hekimleri umutlandırmakta olduğunu belirterek, “Bilinmelidir ki sağlıklı insan ve toplum ancak sağlıklı çevre ile mümkün olabilir.” dedi. “5 Haziran Dünya Çevre Günü” dolayısıyla bir açıklama yapan Dr. Gedik, “1972’den bu yana çevre günü kutlanmaktadır. Dünya’da çevre farkındalığını arttırmak, iklim değişikliğini, hava-su-toprak kirliliğini hükümetlere, topluma, sanayicilere, bireye anlatmak ve önlemleri alınması sağlamak amacı ile etkinlikler düzenlenir. Ülkemizde de son yıllarda tedricen artan çevre bilinci, biz hekimleri umutlandırmaktadır. Bilinmelidir ki sağlıklı insan ve toplum ancak sağlıklı çevre ile mümkün olabilir.” dedi. Termik, kömür ve nükleer santrallerden vazgeçilmesi, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjiye yönelinmesi gerektiğini vurgulayan Gedik şöyle dedi: “Enerji tasarrufu topluma edindirilmelidir. “Plastik Kirliliği” bu yılın teması olup plastik kullanımı özendirilmemeli, çevre yasaları ile kullanımı sınırlandırılmalıdır. Kimyasal zirai ilaç, gübre gibi Topraklarımız Pestisitlerden olabildiğince arındırılmalı, çiftçimiz bilgilendirilmelidir. Aksi taktirde nesilleri kanserin pençesinden kurtaramayız. Biz hekimler sağlıklı çevre ve sağlık toplum bilgisi ile sizlere hatırlatmaya ve uyarmaya devam edeceğiz”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE