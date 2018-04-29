Tabip odası yönetiminden Vali Coşkun’a ziyaret

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda güven tazeleyen Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Asu Gedik Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret etti. Vali Coşkun’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür eden Başkan Dr. Asu Gedik Kaya, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaret nedeniyle teşekkür eden Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Asu Gedik Kaya ve Yönetim Kurulu Üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

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