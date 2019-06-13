Taekwondo il seçmeleri yapıldı

Osmaniye’de, Taekwondo Federasyonu tarafından Türkiye Taekwondo Şampiyonası’na katılacak sporcuları belirlemek amacıyla düzenlenen il seçme müsabakaları sona erdi. Tosyalı Spor Salonunda ki şampiyonada Minikler, Yıldızlar ve Ümitler erkek ve bayanlar kategorisinde il genelinden150 sporcu yarıştı. Osmaniye Taekwondoİl Temsilcisi Mustafa Doğru, İl seçme Müsabakalarında birinci olan sporcuların Türkiye Taekwondo Şampiyonası’na katılacaklarını belirterek, hedeflerinin ulusal ve uluslararası turnuvalarda şampiyonluk yaşatan sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi. Müsabakalar sonunda ödül törenine katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, “Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.” dedi. Yapılan seçme müsabakalarıyla en iyi sporcuların belirlendiğini belirten Loğoğlu şöyle devam etti: “Osmaniye’de önemli bir seçme müsabakasının heyecanını yaşıyoruz. Hedefimiz her sıklette en güçlü sporcularımızla şampiyonalara katılmak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve her zaman olduğu gibi kürsüde yer almak istiyoruz. Osmaniye’de çok güzel bir tesiste müsabakalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen öncelikle ailelerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum.

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