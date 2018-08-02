İşitme Engelli Taekwondocudan Türkiye derecesi

OSMANİYELİ Taekwondo sporcusu işitme engelli Furkan Duran katıldığı turnuvada, 68 kiloda Büyük Erkekler Kategorisinde Türkiye 3’ncisi oldu. Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu 2018 Yılı Faaliyet Programında yer alan ve Isparta’da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası sona erdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 7 Ocak Spor Kulübünde çalışmalarına ara vermeden devam eden Furkan Duran, elde ettiği başarıyla kente madalya ile döndü. Engelli olmanın hiç bir başarıya engel olamayacağını bir kez daha ispat eden sporcuyu makamında kabul eden Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, başarılarından dolayı sporcu Furkan Duran’ı ve Osmaniye Taekwando il Temsilcisi Mustafa Doğru’yu tebrik etti. İl Müdürü Mustafa Loğoğlu Taekwondo branşında iddialı olduğunu gösteren sporcu Furkan Duranın başarısının gurur verici olduğunu, bundan dolayı kendisini tebrik edip, “Sporcumuz, tüm engelli çocuklarımıza azmiyle aldığı başarısıyla örnek olmuştur. Engelli çocuklarımıza imkan verildiği takdirde neler yapabileceklerini bir kez daha görmüş olduk. Eğitim ve disiplin sporu olan Taekwondo sosyalleşme ve öz güven anlamında sporcularımıza birçok kazanç sağlamaktadır. Başarılı sporcumuz Furkan Duran’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

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