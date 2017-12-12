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Talha Uğurluel, Kudüsü Anlattı233 defa okundu

kategorisinde, 12 Ara 2017 - 19:17 tarihinde yayınlandı
Talha Uğurluel, Kudüsü Anlattı

Güzel ve akıcı anlatımları ile tarihi sevdiren adam olarak bilinen tarihçi yazar Talha Uğurluel, Osmaniye Belediyesi 2. Kitap Fuarı’nda Kudüs’ü anlattı. Fuar kapsamında Osmaniye’ye gelen Uğurluel, imza ve söyleşi programına katıldı.
PROGRAM KUDÜS’ÜN KAYBEDİLİŞİNİN 100.YILINA DENK GELDİ
Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen program Kudüs’ün kaybedilişinin 100.yıldönümüne denk gelmesi nedeni ile önemli bir etkinliğe imza atılmış oldu. Kitap fuarı nedeni ile Osmaniye’ye gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Talha Uğurluel, Kudüs’ün ne denli önemli bir yer olduğunu anlattı. Yaşananlar karşısında susmamak gerektiğini ifade eden Uğurluel, 100 yıl önce Kudüs’ün işgal edildiğinde yaşanan olayları tek tek dile getirdi.
Gençlerin tarihi bilmesi gerektiğini söyleyen Talha Uğurluel, daha sonra kitaplarını imzaladı. Ardından ise Osmaniye Belediyesi 2. Kitap Fuarı alanını gezdi. Osmaniye Belediyesi tarafından yapılan Selçuklu mimari yapıları çok beğendiğini ve hatta Kent müzesine hayran kaldığını söyledi.
Programın sonunda ise Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan ve Belediye Meclis Üyesi Oğuzhan Saçıkara, Talha Uğurluel’e çeşitli hediyeler takdim ettiler.

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