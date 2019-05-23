Tapu ve Kadastrodan, 172’inci yaş günü ziyareti

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Kuruluşunun 172’inci yıldönümü nedeniyle, Kadastro Müdürü Mustafa Tok, Tapu Sicil Müdür Vekili Zafer Erdoğan ve Tapu Sicil Müdür Yardımcısı Şeyda Ergen’i makamında kabul etti. Ziyaret sırasında, Kadastro Müdürü Mustafa Tok ve Tapu Sicil Müdür Vekili Zafer Erdoğan, Müdürlüklerinin çalışmaları hakkında Vali Coşkun’a bilgi verdiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ömer Faruk Coşkun ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 172. Yıldönümünü kutlayarak, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri personellerine çalışmalarında başarılar diledi

Share This:

































