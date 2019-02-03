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Taraftarlar, kimsesiz çocukları sevindirdi - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Taraftarlar, kimsesiz çocukları sevindirdi221 defa okundu

kategorisinde,03 Şub 2019 - 21:57 tarihinde yayınlandı
Taraftarlar, kimsesiz çocukları sevindirdi

Osmaniye  7 Ocak Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri, Yüksel Özden Çocuk Evleri Sitesi’ni ziyaret ederek, burada kalan çocuklara çeşitli hediyeler dağıttılar. Sitede kalan çocuklarla yakından ilgilenip, temin ettikleri oyuncakları tek tek dağıtan taraftarlar, onlara sevgi gösterdiler. Oyuncakların hayırseverlerin destekleriyle temin edildiğini belirten Dernek Başkanı Sedat Köle, “Yönetim kurulumuz ile Osmaniye çocuk esirgeme yurduna yaptığımız ziyarette bizlere destek veren büyüklerimize teşekkür ederim. Almış olduğumuz oyuncak bebek, araba, ve futbol toplarını bugün olara hediye ettik. Çocuklarımızı mutlu edebildik ise ne mutlu bizlere. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan kurum personellerimize de ayrıca teşekkür ederiz.” Diye konuştu.

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