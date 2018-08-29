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Tarhan, halkın başkanı olmayı başardı265 defa okundu

kategorisinde,29 Ağu 2018 - 17:20 tarihinde yayınlandı
Tarhan, halkın başkanı olmayı başardı

Kadirli’de iki dönemdir Belediye başkanlığı yapan Dr.Ömer Tarhan halkın gönlüne girdi ve vatandaşın başkanı oldu. Başkan seçildiğinden beri her düğüne, cenazeye, hastalara,yeni doğan bebeklere gidip tüm davetleri hemen hemen hiç kaçırmayarak vatandaşın gönlüne girdi ve tam olarak halkın başkanı oldu. Belediye olarak bir çok projeleri hayata geçiren Tarhan, ilçede yol problemini %95 çözdü. Sosyal ve kültürel alanlarda bir çok hizmetler veren Belediye bir çok ilde olmayan yapılmayan bazı hizmetlerle gündem oldu.Tüm birimlerin problemleri kısa sürede çözmesi ise yine Tarhan’ın verdiği talimatlarla oldu.Vatandaşların sorunlarını bizzat kendisi yerinde dinleyerek çözüm bulması

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