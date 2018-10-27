Tarihçi Yazar Kayabaşı, Osmaniye’de öğrencilerle buluştu

TARİHÇİ Yazar Selman Kayabaşı, Osmaniye Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle buluştu. Okulun konferans salonundaki programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Okul Müdürü Zekeriya Urul, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program öncesi konuşan Yazar Selman Kayabaşı, tarih kitaplarında yazanlarla kendi anlattıklarının çelişiyor olmasının tarih kitapların bir sorun olduğunu gösterdiğini ifade ederek, “Çünkü bende tarihçiyim, esas eğitimim tahsilim tarih üzerine. Bugüne kadar belki kendi tarihimizi kendimize farklı anlattık ve bununla da mutlu olmaya çalıştık.Fakat son zamanlarda tarih dizilerinin ve filmlerinin revaçta olmasının asıl sebebi iyi yazılıyor veya iyi çekiliyor olmalarından daha çok halkımızın kendi tarihi ile buluşma özleminden kaynaklanıyor. Yani halkımızın okuduğu kitaptaki tarihle veya ona verilen tarihle kendi hakiki tarihi hakkında yaşamış olduğu çelişkileri biz ekranda farklı bir hikayeyle anlattığımızda onun zihnindeki ve hafızasındaki hakiki tarihi ile buluşuyor bir şekilde. Bu sebeple de bu dizilere izleyici sahip çıkıyor. Haliyle de izleyicinin sahip çıktığı bu diziler ve filmler rağbet görüyor ve sürekliliğini devam ettirebiliyorlar.” dedi. Okullarda düzenlenen etkinliklerdeki amaçları hakkında da bilgi veren Selman Kayabaşı, “Biz sadece İstanbul’da çekilen ve televizyon ekranında yayınlanan işlerin arka planında, mutfağında neler oluyor, bu işler nasıl yapılıyor nasıl çekiliyor ve bu arkadaşlarımız sektörde nasıl ilerleyebilirler ve bu sektörde vakit geçirmiş tecrübe edinmiş ağabeyleri ile buluşabilsinler, onlarda bunları dinleyebilsinler ve kendi tarihlerini de ileride bir ümitle onlarda hakikati anlatsınlar diye bu etkinlikleri yapıyoruz. Amacımız, öğrenciler tarihin hakikatini anlatmaktan daha çok şuan televizyonda izledikleri ve zihinlerinde bir algı oluşturan bu dizilerin ve filmlerin arkasındaki ekiple onları kucaklaştırmak, onlara dokundurmak. Böylece, bizde bunu yapabiliriz, bizde böyle yapmalıyız gibi bir hevese ve iştaha bürünmeleridir.” diye konuştu. GENÇLERDEN TARİHİ GEN HAFIZASI VAR Tarihçi Yazar Selman Kayabaşı, gençlerde tarihi gen hafızasının kaldırılamadığını belirterek şöyle devam etti: “Bizim tarihimiz bize çok açık ve net bir şey söyler. Dünyanın bir çok ülkesine gittiğinizde ulusal bayramlarının geçit törenleri çok donuk ve sade geçer. Ama ben kendi çocukluğumdan ve öğrenciliğimden hatırlıyorum bizde her zaman ilk sıra gazilerimizindi. Onların o güzel kostümleriyle kalpaklı geçit törenleri bize aslında çok şey anlatıyor. Gençlerimize aslında anlatmak istediğimiz şu; ‘ecdadımızdan bize miras kalan’ diye klasik bir sloganımız var. Ama ecdadımızdan miras kalmadı bu topraklar, onlar o toprağa sahip olmak için cananlarını verdiler, kollarını bacaklarını verdiler. Bu şuuru biz arkadaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Yani biz kolumuzu, bacağımızı, gözümüzü canımızı vermeden bu toprağı dedelerimizden aldık ama bize miras bırakan dedelerimiz kendi dostunu, yaranını, arkadaşını bu topraklara gömerek buraları vatan kıldılar. Haliyle gençlerimizden beklentimiz, ki ben çok ümitliyim çünkü bugün bu millet çekilen tarih dizisine, filmine, romanına sahip çıkıyorsa bunun arkasında bizim bir dönem yok etmeye çalıştığımız ama silinmemiş olan bir tarihi hafıza, gen hafızası var gibi. O gençlerden bunu asla kaldıramıyoruz, yok edemiyoruz. Bir yerden patlak veriyor ortaya çıkıyor. Hakiki tarihiyle kavuştuğu zamanda bu milletin ne yaptığını, ne yapabildiğini biz zaten son yollarda da gördük, görüyoruz ve ilerde de inşallah göreceğiz.” Yaklaşık 45 dakika süren programın sonunda, Selman Kayabaşı, öğrencilerin sorularını cevaplandırıp, kitaplarını imzaladı.

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