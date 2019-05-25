Tarım ve Orman Müdürü Sağlam’dan ‘Kene’ Uyarısı!

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı bulaştıran keneler konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığının keneler yolu ile bulaşan ve hayvanlardan insanlara da bulaşabilen karakterli viral bir hastalık olduğunu vurgulayan Müdür Sağlam, hastalık etkeninin hayvanlarda bulunmakla birlikte hayvanlarda herhangi bir belirtiye sebep olmamakta olduğun kaydetti.

MART-EKİM AYLARI ARASINDA HASTALIK GÖRÜLMEKTE

İbrahim Sağlam, hastalık etkenini taşıyan kenelerin, insanla teması sonucunda hastalığın insanlara bulaşabilmekte olduğunu belirterek, “Havaların ısınmasına bağlı olarak genellikle mart-ekim ayları arasında hastalık görülmektedir. Vakaların artması nedeni ile bu dönemlerde kene mücadelesi yapılması oldukça önemlidir. Kene mücadelesi keneleri taşıyan hayvan türlerinin ve hayvanların yaşadığı ortamların ilaçlanması ile mümkündür. Hastalıkla mücadelede kişisel korunma tedbirleri de oldukça önemlidir.” dedi.

VÜCUT ÜZERİNDEKİ KENELER ÖLDÜRÜLMEMELİ VE PATLATILMAMALI

Vatandaşların keneler konusunda dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında da bilgi veren Müdür İbrahim Sağlam şöyle devam etti: “Kene riski olan yerlerde bulunulduğunda, vücudu tamamen örtecek giysiler giyilmeli ve açık renkli elbiseler tercih edilmelidir. Açık alanlarda piknik, gezi gibi faaliyetler yapıldığında dikkatli olunmalıdır. Kenelerin vücuda girebileceği açıklıkların kapatılması önemlidir. Kene teması vakalarında en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir. Vücut kene yönünden sık sık kontrol edilmeli, kene varsa en yakın sağlık kuruluşuna giderek çıkarılmalıdır. Kesinlikle kendimiz çıkarmaya çalışmamalıyız. Kene vücuttan ne kadar kısa sürede çıkarılırsa hastalık riski de o kadar azalmaktadır. Vücuttan uzaklaştırılan keneler çamaşır suyu, alkol veya insektisit içine atılarak öldürülmelidir. Vücut üzerindeki keneler öldürülmemeli ve sıkılarak patlatılmamalıdır. Keneleri vücuttan uzaklaştırmak amacıyla üzerlerine sigara basmak veya kolonya ve gazyağı dökmek gibi yöntemlere başvurulmamalıdır. İnsanların veya hayvanların kanlarına korunmasız temas edilmemelidir. Tüm bu hususlarla ilgili olarak eğitim çalışmalarımız da devam etmektedir.”

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