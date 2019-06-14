Tarlaya baskın, 76 kök kenevir ele geçirildi

Osmaniye’nin Bahçe İlçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 26 kilo esrar maddesi ile 76 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından, ilçeye bağlı Arıklıkaş köyündeki bir tarlada Hint keneviri ekili olduğu yönünde bilgiye ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tarlaya düzenlenen operasyonda, ekili vaziyette 76 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, yakınlarındaki ikamette narkotik jandarma köpeği ile birlikte yapılan aramada ise 26 kilo esrar maddesi bulundu.

Olayla ilgili H.Ş., Ö.S. ve H.S. yakalanarak gözaltına alınırken, ele geçirilen kenevir bitkilerine ise imha edilmek üzere el konuldu.