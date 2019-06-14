maltepe escort
kartal escort
Tarlaya baskın, 76 kök kenevir ele geçirildi - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
MENÜ
Bugün: 14 HAZİRAN 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 90.093
DOLAR 5,8874
EURO 6,6228
ALTIN 255,86
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort istanbul escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

Tarlaya baskın, 76 kök kenevir ele geçirildi11 defa okundu

kategorisinde,14 Haz 2019 - 17:36 tarihinde yayınlandı
Tarlaya baskın, 76 kök kenevir ele geçirildi

Osmaniye’nin Bahçe İlçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 26 kilo esrar maddesi ile 76 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından, ilçeye bağlı Arıklıkaş köyündeki bir tarlada Hint keneviri ekili olduğu yönünde bilgiye ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tarlaya düzenlenen operasyonda, ekili vaziyette 76 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, yakınlarındaki ikamette narkotik jandarma köpeği ile birlikte yapılan aramada ise 26 kilo esrar maddesi bulundu.

Olayla ilgili H.Ş., Ö.S. ve H.S. yakalanarak gözaltına alınırken, ele geçirilen kenevir bitkilerine ise imha edilmek üzere el konuldu.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ

istanbul escort nizip escort

istanbul escort

instagram takipçi

instagram takipçi hilesi

buca escort- alsancak escort- izmir escort