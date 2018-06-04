TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Osmaniye Belediyesini Ziyaret Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) Başkanı İsmail Kahraman Osmaniye Belediyesi’ni ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve açılışlar için Osmaniye’ye gelen TBMM Başkanı Kahraman Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’yı makamında ziyaret etti.

TBMM Başkanı İsmail kahramanı, Belediye Binası girişinde Belediye Başkanı Kadir Kara, başkan yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve belediye personeli karşıladı.

Belediye Başkanı Kadir Kara, makam girişinde Devlet Bahçeli Alt Geçidi ve Meydan Düzenleme, Masal Park ve Yeşilyurt mahallesinde uygulanacak olan TOKİ kentsel dönüşüm projelerinin maketi üzerinde TBMM Başkanı Kahraman’a tanıtımını yaptı.

Daha sonra başkanlık makamında ağırlayan Belediye Başkanı Kara, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a, Osmaniye Belediyesi’nin hayata geçen projeleri, hali hazırda devam eden projeleri ve hayata geçecek projeler hakkında bilgiler verdi.

Ziyaret sonunda Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek TBMM Başkanı Kahraman’a hediye takdim etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, misafirperverliğinden ve gösterdikleri ilgi alakadan dolayı Başkan Kadir Kara’ya teşekkür etti.

TBMM Başkanı Kahraman’ın Osmaniye Belediyesi ziyaretinde Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekilleri Ruhi Ersoy, Mücahit Durmuşoğlu, Suat Önal, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, MHP ve Ak Parti Osmaniye Milletvekili Adayları,MHP Osmaniye İl Başkanı Melih Loş ve yönetimi, Ak Parti İl Başkanı Hamza Tor ve yönetimi ile Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz hazır bulundu.