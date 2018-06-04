TBMM Başkanı Kahraman: Büyük devletin dertleri de büyüktür

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, “Büyük devletin dertleri de büyüktür. Zaten büyüklüğü, onları yenmekle daha öteye gider.” dedi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Osmaniye’ye geldi. İlk olarak Osmaniye Valiliği’ni ziyaret eden ve Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından karşılanan Meclis Başkanı Kahraman, polis tören mangasını ardından il protokolü ile selamlaştı. Valilik şeref defterini imzalayan ve makamda bir süre görüşen TBMM Başkanı Kahraman, daha sonra Osmaniye Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Kadir Kara, belediye hizmetlerimde yapımı devam eden ve tamamlanan projelerle ilgili bilgi verdi. Hediye takdiminin ardından Kahraman, Esen evler mahallesindeki Birlik Vakfı Osmaniye Şubesinin açılış törenlerine katıldı. Burada konuşan Kahraman, Türkiye’nin ufkunun açık ve ileriye doğru gittiğini belirterek, “Bu gidişi, bu ilerleyişi durdurmak isteyen, huzuru bozmak isteyen dış mihraklar boş durmuyor. Buna karşı uyanık olmak durumundayız. Bayrağımıza, sancağımıza, minaremize el dokundurtmamak durumundayız. Daha ötelere gideceğiz. Gelişmemizi durduramayacaklar. Bir çok tuzaklar kuruldu ve kurulmaya devam edecek. Büyük devletin dertleri de büyüktür. Zaten büyüklüğü onları yenmekle daha öteye gider.” dedi.

24 HAZİRAN BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜN İSPAT EDİLMESİ GEREKEN BİR GÜNDÜR

24 Haziran’ın kritik günlerden birisi olduğunu vurgulayan Kahraman, “Yine birlik ve bütünlüğümüzün gösterilmesi ve ilan edilmesi, ispat edilmesi gereken bir gündür. Bir genel seçime gidiyoruz. Ümit ederiz ki 24 haziran ramazan bayramından sonra gelen bir gün bütün günleri bayram yapacak bir neticeye Türkiye’yi ulaştırsın. Ötelere, ileriye gidelim. Gönül coğrafyamız, bizim önderliğimizde bizden çok şeyler bekliyor, bu şuurda olalım. Huşu içinde hareket edelim. Mesele sadece bir mahalli seçim değil, dünya ölçeğinde bir hadisedir, bunu hiç bir zaman unutmayalım. Gündelik düşüncelerle, kaygılarla, nefsi duygularla küskülükler meydana getirerek bütünlüğü bozacak faaliyetlere ve teşebbüslere izin vermeyelim. Biz kimin nesli olduğumuzu bilmeliyiz. Selçukludan başlayan, Osmanlıyla devam eden ve şimdide Cumhuriyetle yürüyen bir kervanın içindeyiz. İnşallah demokratik bir cumhuriyet olarak, inançlı, imanlı, tarihine kültürüne sahip bir devlet olarak yaşamaya devam edeceğiz. Elimizden geleni yapmak durumundayız.” dedi. Konuşmaların ardından Birlik Vakfı Osmaniye Şubesinin açılışı gerçekleştirildi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, sportif faaliyetlerde dereceye giren vakıf üyesi gençlere çeşitli hediyeler verdi. İsmail Kahraman, son olarak Afrin şehidi Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren’in Dr. İhsan Göknal Mahallesindeki baba ocağını ziyaret etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE