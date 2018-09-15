TCDD’den vatandaşlara ilaçlama uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Adana, Mersin, Niğde, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye ve Hatay İl sınırları içindeki demiryolu hat ve istasyonlarında 17-23 eylül 2018 tarihleri arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle, belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Mücadelede kullanılan ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından; Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları vurgulandı. İlaçlama programı ise şöyle: 17 eylül Adana, Osmaniye ve Hatay il sınırları içerisindeki Adana-Toprakkale-İskenderun İstasyonları arası, 18 eylül Hatay, Osmaniye ve Gaziantep il sınırları içerisindeki İskenderun- Toprakkale-Fevzipaşa-İslahiye İstasyonları arası, 19 eylül Gaziantep ve Kahramanmaraş il sınırları içerisindeki Fevzipaşa- Narlı- Köprüağzı- Kahramanmaraş-Fevzipaşa İstasyonları arası, 21 eylül Adana, Mersin, Niğde ve Konya il sınırları içerisindeki Adana-Yenice- Ulukışla- Ereğli İstasyonları arası ve 23 eylül Adana ve Mersin il sınırları içerisindeki Adana- Mersin İstasyonları arası.

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