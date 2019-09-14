Tebrikler Mehmet Çalışkan Hocaya

Osmaniye’nin Düziçi İlçesi’nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinden Mehmet Çalışkan okulun bahçesini geleneksel oyun alanları ile boyuyor.

Boyama işlemini yapan okul öğretmeni Mehmet Çalışkan “Okulumuz Cumhuriyet İlkokulu, geçtiğimiz yıl ikinci dönem yeni binasına taşınmış ve ardından tam gün eğitime öğretime başlamıştı. Ayrıca Milli eğitim bakanlığı tarafından teneffüslerinde 15 dakikaya çıkarılmıştı. Bizde 900 öğrencimizin aynı anda teneffüse vakit geçirip enerjilerini atabileceği alanlar oluşturmak istedik. Okulumuz müdürü Yusuf Taşlı’nın destekleriyle okul bahçemize geleneksel oyunlarımızdan; Seksek, köşe kapmaca, yakantop gibi oyun alanları çizdik . Her şey öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim öğretim almaları ve geleneksel oyunlarımızı unutmadan okullarını tamamlamaları için” dedi.

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