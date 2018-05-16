Tekstil firmalarına İŞKKUR ziyareti

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ahmet Altunkaynak ile İş ve Meslek Danışmanı Murat Işık ilde faaliyet gösteren tekstil firmalarını ziyaret etti. İŞKUR yetkilileri, kurum hizmetleri ve istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirmelerde bulunulup , ‘Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği’ kapsamında uygulanacak ‘İlave İstihdam’ ve ‘Bir Senden Bir Benden’ isimli teşviklerin detayları hakkında işverenlere bilgi verildi.Görüşmede işverenin teklifi üzerine 15 kişilik İşbaşı Eğitim Programı ve 15 kişilik Dokuma Konfeksiyon İşçiliği mesleğinde işgücü yetiştirme kursu açılmasına karar verildi. İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, işyeri ziyaretleri kapsamında işverenlerle işgücü piyasası hakkında görüş alış verişinde bulunduklarını belirterek elde edilen bilgilerin İŞKUR’un istihdamla ilgili çizeceği yol haritasına yön verdiğini söyledi. Altunkaynak, İŞKUR yetkilileri ve çalışanları tarafından merkez ve ilçelerde gerçekleştirilen işveren ziyaretlerinin etkisini artırarak ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini dile getirdi.

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