Teldeki ipe dolanarak asılı kalan serçe kurtarıldı

Osmaniye’de beton elektrik direğindeki tellerde ipe dolanarak asılı kalan serçe kuşu, kurtarıldı. Alibeyli Mahallesi Dadaloğlu Caddesi üzerindeki sokak aydınlatma lambasının da bulunduğu elektrik direğindeki ipe ayağı takılan kuşu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve TEDAŞ yetkililerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen görevliler, yaklaşık 10 metre yükseklikte ipe asılı vaziyette duran serçe kuşunu, vinç yardımıyla yükselerek mahsur kaldığı yerden kurtardılar. Aşağıya indirilen ve veteriner teknikeri tarafından kontrol edilen kuşun, ipten kurtulmak için çırpınırken sol ayağının kırılmış olduğu, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam ortamına bırakılacağı belirtildi. Osmaniye İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliğinde Veteriner Teknisyeni Furkan Kalebaşı, haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye ulaşarak tellerde mahsur kalan kuşu kurtarılmalarından dolayı TEDAŞ çalışanlarına teşekkür etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE