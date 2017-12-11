Telefon dolandırıcıları vatandaşı kandırmak için her yolu deniyor

Osmaniye’de telefon dolandırıcıları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, 41 yaşındaki Mustafa Tanrıkulu’nu arayıp ‘Hakkınızda PKK-DEAŞ ve FETÖ Terör örgütlerine yardım ve yataklık suçundan 2 ayrı iddianame var. Bu konuda bize yardımcı olmazsan görevinden azledileceksin’ diyerek 82 bin lirasını dolandırdılar. 29 mayısta meydana gelen olayda, bir resmi kurumda çalışan Tanrıkulu, normal hattan aranarak, adının terör örgütüne yardım ve yataklık suçuna karıştığı bilgisi verildi. Buna ilk zamanlar inanmayan Tanrıkulu, hakkında söylenen tüm doğru bilgiler nedeniyle telefondaki kişilere inanıp istediklerini yerine getirdi. Ziynet eşyası ve çektiği krediyle birlikte 82 bin lira dolandırıldığını belirten Mustafa Tanrıkulu, “Arayan kişilerden kendisini baş komiser olarak tanıtan kişi öncelikle benim kimlik bilgilerimi bana okudu ve PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütü üyelerine, Hatay, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki örgütlerin merkezlerinden uluslararası bir terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığım yönünde iki tane iddianame olduğunu söyleyerek, benim hakkımda suç duyurusunda bulunacaklarını, kendilerine yardım etmezsem görevimden azledileceklerini söyleyerek kendilerine inandırdılar. Bende önce buna inanmayarak Mustafa Tanrıkulu’nun Türkiye’de 52 tane olduğunu söyledim. Bunun üzerine bana tüm kimlik bilgilerimi söyleyip tüm ziynet eşyalarımı ve bankadaki bin liramı istediler. Bunu siyah bir poşet içerisine koyup, bölgemizdeki kadirli yolu içerisinde söyledikleri yere bırakmamı istediler. İkinci gün ise maaş aldığımız bankadan 100 bin lira kredi çekmemi istediler. Borçlarımdan dolayı 40 bin lira çektim ve istedikleri yere bırakmamı istediler. O günde o işlemi yaptım ve 3 haziran cumartesi günü arayıp benden alınan tüm paraları iade edeceklerini söylediler. Toplamda şuanda 82 bin lira dolandırıldım.” dedi. Telefon dolandırıcılarının kurbanı olduğunu belirten Tanrıkulu vatandaşları uyararak, kesinlikle telefonla arayıp kendisini polis, savcı olarak tanıtan kişilere itibar etmemelerini istedi. Tanrıkulu, “Devletimizin hiçbir polisi ve savcısı telefondan para istemez. Bununla ilgili dolandırıcılık dosyamız açıldı, polisimize ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza yardımlarından dolayı teşekkür ederim.” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, telefon dolandırıcılarının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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